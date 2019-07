»

(Lien direct) ILLDISPOSED (Death Metal) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Reveal Your Soul For The Dead qui sortira le 23 août via Massacre Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Reveal Your Soul…

2. …For the Dead

3. With Hate

4. This Is our Calling For The End

5. What Will I Become ?

6. We Must Endure

7. To Sail You Away

8. We Are One

9. Drink It All

10. She’s Not In Our Way

11. All Is Swor