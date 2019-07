Les news du 15 Juillet 2019 News Les news du 15 Juillet 2019 Ataraxie - Cathedral - Disillusion » (Lien direct) ATARAXIE (Extreme Doom / Death Metal) a dévoilé sa reprise du morceau "Reaching Happiness, Touching Pain" de CATHEDRAL (Doom Culte). Celle-ci figure sur la compilation Doomed Or Be Doomed, A French Tribute To Cathedral qui sortira le 13 août via Sleeping Church Records, et dont le tracklisting est le suivant :



1. PILLARS - Morning Of A New Day

2.GOAT RIVER - Ebony Tears

3. LUX INCERTA - Serpent Eve

4. MISANTHROPE - Soul Sacrifice

5. PRESUMPTION - Equilibrium

6. ATARAXIE - Reaching Happiness, Touching Pain

7. BARABBAS - La Cathédrale De La Sainte Rédemption (Ride)

8. MONOLITHE - Enter The Worm(Hole)s

9. CONVICTION - Stained Glass Horizon

10. NORTHWINDS - Voodoo Fire

11. FATHER MERRIN - Congregation Of Sorcerers

12. DIONYSIAQUE - This Body, Thy Tomb





DISILLUSION (Metal expérimental) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album The Liberation qui sortira le 6 septembre via Prophecy Productions. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. In Waking Hours

2. Wintertide

3. The Great Unknown

4. A Shimmer In The Darkest Sea

5. The Liberation

6. Time To Let Got

7. The Mountain





Illdisposed

