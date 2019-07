»

PRETTY MAIDS (Heavy Metal) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album Undress Your Madness qui sortira le 8 novembre via Frontiers Records. Il se découvre ci-dessous :



1. Intro

2. Serpentine

3. Firesoul Fly

4. Undress Your Madness

5. Will You Still Kiss Me (If I See You In Heaven)

6. Runaway World

7. If You Want Peace (Prepare For War)

8. Slavedriver

9. Shadowlands

10. Black Thunder

11. Strength Of A Rose