(Lien direct) INSOMNIUM (Death Metal Mélodique) vient de dévoiler le tracklisting de son nouvel album Heart Like A Grave qui sortira le 4 octobre via Century Media Records. Un premier extrait sera bientôt mis en ligne …



1. Wail Of The North

2. Valediction

3. Neverlast

4. Pale Morning Star

5. And Bells They Toll

6. The Offering

7. Mute Is My Sorrow

8. Twilight Trails

9. Heart Like A Grave

10. Karelia