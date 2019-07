»

(Lien direct) WRAITH (Blackened Speed/Punk) sortira son nouvel album Absolute Power le 16 août en autoproduction. Un extrait est disponible sur ce lien. Tracklist :



1. Devil's Hour

2. Acid Mass

3. Meaningless Planet

4. The Curse

5. War of Aggression

6. At the Stake

7. The Hunt

8. Eyes of the Sacred Ram

9. Absolute Power

10. Death Comes Ripping (The Misfits cover)