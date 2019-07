»

(Lien direct) WYRMS (Black Metal) a dévoilé un extrait de sa compilation anniversaire intitulée A Dead Decade Of Lucubrations qui sortira d'ici peu via Asgard Hass. Celle-ci contient l'intégralité de l'EP La Mort de l'Ermite sorti en 2009 et remasterisé pour l'occasion, les morceaux tirés du Split Mehxôhorr - Les IV Dimensions Cosmogoniques de 2015 (en compagnie de FHOI MYORE) et des titres enregistrés live en 2011. "Wohrnnakx, le vide et la matière" se découvre ci-dessous !