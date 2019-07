»

(Lien direct) ENTOMBED A.D. (Death Metal) a publié un nouveau morceau sous la forme d'un clip vidéo. Découvrez ci-dessous le titre "Elimination" tiré de l'album Bowels Of Earth à paraître le 30 août sur Century Media Records :



01. Torment Remains

02. Elimination

03. Hell Is My Home

04. Bowels Of Earth

05. Bourbon Nightmare

06. Fit For A King

07. Worlds Apart

08. Through The Eyes Of The Gods

09. I'll Never Get Out Of This World Alive

10. To Eternal Night

11. Back At The Funny Farm