(Lien direct) ARCTOS (Melodic Black Metal) sortira son premier full-length Beyond the Grasp of Mortal Hands le 20 septembre chez Northern Silence Productions. Tracklist :



1. The Ancestors’ Path

2. Shattered Tomb

3. Somnos Aeternus

4. The Spectre

5. Autumn’s Herald…Interitus

6. A Realm Beyond

7. The Light Beyond the Sky (The Passage II)