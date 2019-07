»

(Lien direct) CULT OF LUNA (Post Hardcore) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album A Dawn To Fear qui sortira le 20 septembre via Metal Blade. Pour rappel un premier extrait avait été déjà divulgué au mois de mai, il se réécoute ci-dessous :



1. The Silent Man

2. Lay Your Head To Rest

3. A Dawn To Fear

4. Nightwalker

5. Lights On The Hill

6. We Feel The End

7. Inland Rain

8. The Fall