Helloween - Equilibrium » (Lien direct) HELLOWEEN (Speed metal) sortira le 4 octobre via Nuclear Blast un album live intitulé United Alive qui sortira sous format triple cd ou double blu-ray/triple cd. Un premier extrait se découvre ici :





» (Lien direct) EQUILIBRIUM (Black/Death mélodique médiéval) a dévoilé un premier extrait de son nouvel album Renegades qui sortira le 23 août via Nuclear Blast. "Path Of Destiny" se découvre ci-dessous :





