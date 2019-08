»

(Lien direct) VOID KING (Doom/Stoner) sortira son nouveau disque Barren Dominion le 13 septembre chez Off The Record. Tracklist :



1. A Lucid Omega

2. Leftover Savages

3. Burnt At Both Ends

4. of Whip And Steed

5. Temples Made of Bone

6. Learning From The Ashes

7. Crippled Chameleon

8. The Longest Winter