(Lien direct) SLAUGHTBBATH (Black Metal) a dévoilé ici le titre "Amulets of Carnage" qui figurera sur son prochain album Alchemical Warfare qui sort le 6 septembre via Hells Headbangers. Tracklist :



1. Ritual Bloodbath

2. Resucitated by Immortal Scorn

3. Cavern of Misanthropy

4. Prophetic Crucifixion

5. Rejoined Into Chaos

6. Alchemical Warfare

7. Amulets of Carnage

8. Celestial Overthrow

9. Ascension to the Dragon's Throne