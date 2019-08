»

(Lien direct) AS I LAY DYING (Metalcore) a dévoilé le tracklisting et deux extraits de son nouvel album Shaped By Fire qui sortira le 20 septembre via Nuclear Blast. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Burn To Emerge

2. Blinded

3. Shaped By Fire

4. Undertow

5. Torn Between

6. Gatekeeper

7. The Wreckage

8. My Own Grave

9. Take What’s Left

10. Redefined

11. Only After We’ve Fallen

12. The Toll It Takes