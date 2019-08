»

(Lien direct) MORTUARY (Death / Thrash) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album The Autophagous Reign qui sortira le 8 novembre via Xenokorp. Il se découvre ci-dessous :



1. Delete / Replace

2. The Sapiens Order

3. A Curse In Disguise

4. Dominate Modus Operandi

5. Disposable

6. Eternal

7. Onwards To The Terminus

8. Recycled

9. Memorial In Vivo

10. Cheptel

11. Monuments

12. Under The Cross*

13. Drowned Into The Unreal*

14. Mummified For Eternity*