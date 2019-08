»

(Lien direct) EXHUMED (Death Metal) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Horror qui sortira le 4 octobre via Relapse. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Unsound

2. Ravenous Cadavers

3. Scream Out In Fright

4. The Red Death

5. Utter Mutilation Of Your Corpse

6. Slaughter Maniac

7. Ripping Death

8. Clawing

9. Naking, Screaming, And Covered In Blood

10. Playing With Fear

11. Dead Meat

12. Rabid

13. In The Mouth Of Hell

14, Shattered Saity

15. Re-Animated



Horror by Exhumed