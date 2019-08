»

(Lien direct) VIOLENT APES FEST c'est pour bientôt, les 23 et 24 août prochain à La ferme de Mauriac (48). Un sampler est disponible sur Bandcamp. Voici les groupes à l'affiche :



- ASCIDIE - Dbeat - Grenoble

- LA CHASSE - Gloom - Marseille

- COP PORN - Grindcore - Toulouse

- DYING GIANTS - Doom Sludge- Toulouse

- GLI STRONZI - Hardcore - Imperia

- MESECINA - Powerviolence - Milan

- MUTILATION OF MIND - Deathgrind - Montpellier

- OCTOPOULPE - One Man Drums Fastcore - Séoul

- PHANE - Hc Punk - Vancouver

- PURGATORII - Black Punk - Barcelone

- PUTREFACTION OF ROTTING CORPSES - DeathGrind - Pontoise

- PUTREFIANCE - Death Metal - Bordeaux

- SORDIDE - Black Metal - Rouen

- VLAAR - Emocrust - Villers-Grelot

- PULMONARY FIBROSIS - Goregrind - Yzeures-sur-Creuse

- NOIZEMAKER - Harshnoise - Lyon



Violent Apes Fest 2019 by Violent Apes Fest



Page de l'évènement sur Facebook : https://www.facebook.com/events/1279206875563901/