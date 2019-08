»

THE KRYPTIK (Black Metal, Brésil) sortira son nouvel album When the Shadows Rise le 31 octobre sur Purity Through Fire. Tracklist :



1. The Awakening of Evil

2. Damned

3. Flames Of Revenge

4. When The Shadows Rise

5. Fall

6. The Last Breath Of Sadness

7. Ungodly