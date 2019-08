»

(Lien direct) SONATA ARCTICA (Heavy Metal Sirupeux) a dévoilé le tracklisting et deux extraits de son prochain album Talviyö qui sera disponible le 6 septembre via Nuclear Blast. Le tout se découvre ci-dessous :



1. Message From The Sun

2. Whirlwind

3. Cold

4. Storm The Armada

5. The Last Of The Lambs

6. Who Failed The Most

7. Ismo’s Got Good Reactors

8. Demon’s Cage

9. A Little Less Understanding

10. The Raven Still Flies

11. The Garden