(Lien direct) NOX IRAE (Death/Thrash) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son EP Here The Dead Live qui sortira le 15 novembre via Transcending Obscurity. L'ensemble est à découvrir :



1. Phantom Paraside Trauma

2. All Is Over

3. Knife Under Throat

4. Cold Wind

5. Primordial Lie

6. Supposed Dead



Here the dead live by NOX IRAE