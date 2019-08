»

(Lien direct) ANGEL WITCH (Heavy Metal) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album éponyme qui sortira le 7 novembre via Metal Blade. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Don't Turn Your Back

2. Death From Andromeda

3. We Are Damned

4. The Night Is Calling

5. Condemned

6. Window Of Despair

7. I Am Infamy

8. Angel Of Light