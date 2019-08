»

LVXCAELIS (Black Metal, Chili) sortira son nouveau disque Maher Shalal Hash Baz le 31 octobre sur Lamech Records. Tracklist :



1. Beyond the Falling Stars

2. Fading into Golgotha

3. Throne of Doom

4. The Beginning was the End

5. Kiss the Skull

6. Raising Above the Demiurge

7. Awakening the Final Chaos