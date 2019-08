»

(Lien direct) VENEREAL BAPTISM (Black Metal) a posté sur ce lien le titre "Blasphemous Sarin Execrations" extrait de son nouvel album Repugnant Coronation of the Beast qui sortira le 27 septembre sur Osmose Productions. Tracklist :



1. To Castrate Angelic Grace

2. Venereal Fucking Whore

3. Uncleansed in Celestial Mortification

4. Repugnant Coronation of the Beast

5. Blasphemous Sarin Execrations

6. Unfuckable Pacifist Gutterslut

7. Abhorrent Cesspool of Lesser Human Vessels

8. Pestiferous Pious Deflorations

9. Born of Lascivious Degradation

10. Aborted at the Foulest Pit of Hell