(Lien direct) MUNICIPAL WASTE (Thrash / Crossover) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son EP The Last Rager qui sortira le 11 octobre via Nuclear Blast. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Wave Of Death

2. Car-Nivore (Street Meat)

3. Rum For Your Life

4. The Last Rager