(Lien direct) MGLA (Black Metal) vient de dévoiler ci-dessous l'intégralité de son nouvel album intitulé Age Of Excuse. Se dernier est d'ores et déjà disponible en CD via No Solace Records. Une édition vinyle verra le jour plus tard dans l'année :



01. Age Of Excuse I

02. Age Of Excuse II

03. Age Of Excuse III

04. Age Of Excuse IV

05. Age Of Excuse V

06. Age Of Excuse VI