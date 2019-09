»

(Lien direct) MORTUARY (Death / Thrash) aura pour titre The Autophagous Reign et sortira le 8 novembre sur Xenokorp Records. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "The Sapiens Order" :



01. Delete / Replace

02. The Sapiens Order

03. A Curse In Disguise

04. Dominate Modus Operandi

05. Disposable

06. Eternal

07. Onwards To The Terminus

08. Recycled

09. Memorial In Vivo

10. Cheptel

11. Monuments

12. Under The Cross (Rerecorded Version)

13. Drowned Into The Unreal (Rerecorded Version)

14. Mummified For Eternity (Rerecorded Version)