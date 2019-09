»

(Lien direct) CITY OF INDUSTRY (Hardcore) sortira son deuxième album intitulé Conspire Conspire Conspire le 27 septembre prochain via Amerikan Aesthetics. Découvrez ci-dessous un deuxième extrait avec le titre "Hold Me Like A Grudge" :



01. Oppressive Like Thunder

02. The Best Of You

03. Animal Pharm

04. Conspire Conspire Conspire

05. Sojourner

06. Hold Me Like A Grudge

07. Spite Me (Bandcamp)

08. When I Was A Child I Wanted Scars

09. As The Moon Follows

10. To Feed The Trees



Conspire Conspire Conspire by City of Industry