SECOND TO SUN (Post-Black/Groove Metal) sortira son nouvel album Legacy le 16 novembre. Tracklist :



1 Devil

2 Confessional of the Black Penitent

3 Pages For A Manuscript (feat. WV)

4 Monster

5 No Need To Be Afraid Now

6 Once Upon A Time In Russia

7 Raida

8 Me Or Him 2020 (Bonus Track)

9 Virgo Mitt 2020 (Bonus Track)