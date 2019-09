»

(Lien direct) SKELETHAL (Death Metal) sortira dans le courant du mois de septembre une nouvelle démo intitulée Antropomorphia qui sera disponible sous sortira sous format cassette via La Gueule Du Ciel Records et en vinyl via Epidemia Records, plus tard dans l'année. Elle se découvre ci-dessous avec le tracklisting :



1. Antropomorphia

2. Interstellar Knowledge Of The Purple Entity

3. Repulsive Recollections (Version 2019)

4. Fear Of Napalm (TERRORIZER cover)



Antropomorphia Demo 2019 by Skelethal