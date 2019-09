»

(Lien direct) TAKAFUMI MATSUBARA (Gridlink, Retortion Terror) revient. Après s'être battu contre une infection du cerveau, le guitariste prépare la sortie d'un album "solo", "Strange, beautiful and fast", hommage à son ami Hee Chung (Unholy Grave), décédé en 2015, qui sortira le 20 Septembre prochain. Il y sera notamment accompagné de Dylan Walker (Full of Hell) et de Bryan Fajardo (Gridlink, P.L.F.). Deux extraits se découvrent sur Bandcamp :



Strange, Beautiful And Fast by Takafumi Matsubara