(Lien direct) AGGRESSIVE PERFECTOR (Speed/Thrash/Heavy) a posté le morceau "Chains of Black Wrath" issu de son premier album Havoc at the Midnight Hour à paraître le 22 novembre sur Dying Victims Productions. Tracklist :



1. Onward to the Cemetery

2. Chains of Black Wrath

3. Turbo Evil

4. Devil's Bastard

5. Into the Nightmare

6. Vengeful One

7. Devil's Bastard

8. Seven Gates