(Lien direct) SLAYER (Thrash Metal) sortira un cd/dvd live le 8 novembre via Nuclear Blast, intitulé The Repentless Killogy. Il s'agit du concert joué au Forum d'Inglewood (Californie) le 5 août 2017. Le tracklisting et un extrait se découvrent ici :



1. Delusions Of Saviour

2. Repentless

3. The Antichrist

4. Disciple

5. Postmortem

6. Hate Worldwide

7. War Ensemble

8. When The Stillness Comes

9. You Against You

10. Mandatory Suicide

11. Hallowed Point

12. Dead Skin Mask

13. Born Of Fire

14. Cast The First Stone

15. Bloodline

16. Seasons In The Abyss

17. Hell Awaits

18. South Of Heaven

19. Raining Blood

20. Chemical Warfare

21. Angel Of Death