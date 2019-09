»

(Lien direct) IN SANITY (Melodic Death Metal) a dévoilé la pochette de son nouvel album Welcome To The Show qui sortira le 18 octobre. Tracklist :



01. Stendal Syndrome

02. Watermark

03. Welcome To The Show

04. Damaged Gods

05. High Rise

06. On Lucid Nightmares

07. New World Order

08. Blood and Clay

09. Your End Will Justify The Means

10. Quantum Leap

11. Dance Of The Jackals

12. Hellward Bound