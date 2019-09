»

(Lien direct) Keep An Eye Out, le nouvel album des Américains de TAKE OFFENSE (Thrash/Crossover) sortira le 18 octobre sur Pure Noise Records. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le morceau-titre :



01. Keep An Eye Out

02. Hidden In Plain Sight

03. Internalized

04. Awake In A Dream

05. Above No One

06. Zoned In

07. Guilt Free

08. Caught Between Nothing

09. Reap What You Sow

10. The Consequence