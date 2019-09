»

ADE (Death Metal Antiqve) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Rise Of The Empire qui sortira le 8 novembre ia Extreme Metal Music / Rockshots Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Forge The Myth

2. Empire

3. The Gallic Hourglass

4. Chains Of Alesia

5. Once The Die Is Cast

6. Gold Roots Of War

7. Ptolemy Has To Fall

8. Suppress The Riot

9. Veni Vidi Vici

10. The Blithe Ignorance

11. Imperator