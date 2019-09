Les news du 23 Septembre 2019 News Les news du 23 Septembre 2019 Obsequiae - ADX - Rings Of Saturn - Sarcasm » (Lien direct) OBSEQUIAE (Castle Metal) sortira son nouvel album intitulé The Palms Of Sorrowed Kings le 22 novembre sur 20 Buck Spin Records .Découvrez ci-dessous deux extraits avec les titres "L'autrier m’en aloie" et "Ceres In Emerald Streams" :



01. L'autrier m’en aloie

02. Ceres In Emerald Streams

03. In The Garden Of Hyacinths

04. Palästinalied

05. The Palms Of Sorrowed Kings

06. Morrígan

07. Per tropo fede

08. Lone Isle

09. Asleep In The Bracken

10. Quant voi la flor novele

11. Emanations Before The Pythia

12. In hoc anni circulo





» (Lien direct) ADX (Heavy/Speed) seront de retour le 23 janvier 2020 avec un nouvel album intitulé Bestial. Une campagne participative sera lancée par le groupe dans les prochains jours afin d'aider au financement et à la réalisation de ce nouvel album.



ADX a écrit : ADX est fier de vous présenter la pochette de son nouvel album BESTIAL réalisée par le maître Stan W Decker



L'album sortira le 23 janvier 2020 et le concert Adx, Titan // Paris sera l'occasion de fêter cela avec vous !



Afin que l'impact de sa sortie soit maximum, nous avons cette fois-ci fait le choix de vous faire participer à la production et la promotion de l'album.



Pour ce faire, nous allons mettre en place un financement participatif vous permettant de pré-commander BESTIAL afin de l'obtenir avant sa sortie. Ce sera également l'occasion pour vous d'obtenir des goodies exclusifs très limités !



Ce financement nous permettra de rester totalement indépendant dans nos choix artistiques, de réaliser des produits de grande qualité ainsi que de préparer une tournée ambitieuse.



On vous donne des nouvelles (et de la musique) très bientôt...



Et merci de partager le plus largement possible !



ADX

» (Lien direct) RINGS OF SATURN (Aliencore) vient de dévoiler un deuxième extrait de son nouvel album Gidim qui sortira le 25 octobre via Nuclear Blast. "Mental Prolapse" est à découvrir ici :





» (Lien direct) SARCASM (Death/Black mélodique) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album Esoteric Tales Of The Unserene qui sortira le 14 octobre via Chaos Records. "Celestial Nights" se découvre ci-dessous :





