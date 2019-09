»

(Lien direct) MEGATON SWORD (Heavy Metal) propose sur YouTube le titre "Vulva of the Nightfall" tiré de son premier EP Niralet à venir le 8 novembre via Dying Victims Productions. Tracklist :



1. Vulva of the Nightfall

2. Pristine War

3. Born Beneath the Sword

4. For Glory

5. Realms to Conquer