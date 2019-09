»

(Lien direct) MONOLITHE (Doom/death) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album Okta Khora qui sortira le 31 janvier prochain via Les Acteurs de l'Ombre. Un premier extrait sera bientôt mis en ligne ...



1. Okta Khora (Part 1)

2. Onset Of The Eighth Cycle

3. Dissonant Occurrence

4. Ignite The Heavens (Part 1)

5. Ignite The Heavens (Part 2)

6. The Great Debacle

7. Disrupted Firmament

8. Okta Khora (Part 2)