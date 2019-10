»

(Lien direct) DEIQUISITOR (Death Metal) a dévoilé l'intégralité de son nouvel album intitulé Towards Our Impending Doom. D'ores et déjà disponible en LP et en cassette via Night Shroud Records et Extremely Rotten Productions, un pressage CD est également prévu chez Dark Descent Records. En attendant, vous pouvez l'écouter ci-dessous :



01. Shapeshifter

02. An Altar To An Alien God

03. Towards Our Impending Doom

04. Divine Molecular Transcendence

05. The Feathered Serpent

06. The Unearthly

07. Towers Of Lightning

08. Axons Of The Cortex

09. Extinction (featuring Torturdød)



