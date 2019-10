»

(Lien direct) Feast Your Eyes, le nouvel album des Canadiens de WARSENAL (Speed/Thrash) sortira le 15 novembre sur Svart Records. Découvrez ci-dessous un premier extrait via lé vidéo de "Forever Lost" :



01. Forever Lost

02. I Am The Blade

03. Lords of Rifftown

04 .Insatiable Hunger

05. Doomed From Birth

06. You Better Run

07. Burning Ships

08. Feast Your Eyes

09. Crystal Ship