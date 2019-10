»

(Lien direct) HAVOHEJ (Experimental Black Metal) sortira son nouveau disque Table of Uncreation le 15 novembre via Hells Headbangers. Du son ci-dessous. Tracklist :



1. God of All Constellation

2. Holy Blood, Holy Grail

3. The Black King

4. Seven Jinn

5. Impossible Force

6. Table of Uncreation

7. All Time Is Now

8. Before Them and Behind Them

9. Fatir



Table of Uncreation by HAVOHEJ