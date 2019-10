»

(Lien direct) CREST OF DARKNESS (Black bordélique) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album The God Of Flesh qui sortira le 6 décembre via My Kingdom Music. L'ensemble se découvre ici :



1. The God Of Flesh

2. The Child With No Head

3. Endless Night

4. The Spawn Of Seth

5. Forgotten

6. Euthanasia

7. Blood

8. Godless Evil Eyes

9. Salvation In Hell