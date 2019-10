»

(Lien direct) GRIIIM (Maxime Taccardi, K.F.R.) va sortir le 31 octobre via Purity Through Fire son premier album solo Pope Art en format CD/DVD. On y retrouvera en guest Meyhna'ch (Mütiilation) et O (Obskuritatem). Tracklist :



1. Intro

2. Welcome to My Nightmare

3. My Name is Max

4. God is Love But I'm Hate

5. The Church of Negation (feat. Meyhna'ch)

6. Solitude in Heaven

7. Šizofrenija (feat. O)

8. As Long As You Hold the Knife

9. Guiding the Flesh

10. Speech

11. As Long As You Hold the Knife Part II

12. A New Kind of War

13. I Ain't Going Down

14. I'm Upset (Epilogue, feat. Kristen)