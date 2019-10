»

(Lien direct) NIGHTWISH (Metal Symphonique) a dévoilé le tracklisting de son album live intitulé Decades : Live In Buenos Aires qui sortira le 6 décembre via Nuclear Blast. Il se découvre ci-dessous :



1. Swanheart

2. End Of All Hope

3. Wish I Had An Angel

4. 10th Man Down

5. Come Cover Me

6. Gethsemane

7. Élan

8. Sacrament Of Wilderness

9. Deep Silent Complete

10. Dead Boy’s Poem

11. Elvenjig

12. Elvenpath

13. I Want My Tears Back

14. Amaranth

15. The Carpenter

16. The Kinslayer

17. Devil & The Deep Dark Ocean

18. Nemo

19. Slaying The Dreamer

20. The Greatest Show On Earth

21. Ghost Love Score