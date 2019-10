»

(Lien direct) IMPRECATION (Death Metal) et BLACK BLOOD INVOCATION (Black/Death) sortiront le 6 décembre un Split intitulé Diabolical Flames Of The Ascension Plague via Helter Skelter Productions. Le tracklisting et un premier extrait se découvrent ici :



1. Imprecation - A World Consumed In Fire

2. Imprecation - Swine Full Of Maggots

3. Imprecation - Emperor Of Infernal Spirits

4. Imprecation - Sigil Of Lucifer

5. Black Blood Invocation - Congregation Of Profane Ascension

6. Black Blood Invocation - Evocation Of The Alla Xul

7. Black Blood Invocation - The Burning Effigy Of Molloch

8. Black Blood Invocation - Atazoth Nexion



Diabolical Flames of the Ascended Plague by IMPRECATION / BLACK BLOOD INVOCATION