(Lien direct) The Palms Of Sorrowed Kings, le nouvel album d'OBSEQUIAE (Castle Metal) sortira le 22 novembre sur 20 Buck Spin Records. Découvrez ci-dessous un nouvel extrait avec le titre "In The Garden Of Hyacinths" :



01. L'autrier m’en aloie

02. Ceres In Emerald Streams (YouTube)

03. In The Garden Of Hyacinths

04. Palästinalied

05. The Palms Of Sorrowed Kings

06. Morrígan

07. Per tropo fede

08. Lone Isle

09. Asleep In The Bracken

10. Quant voi la flor novele

11. Emanations Before The Pythia

12. In hoc anni circulo