»

(Lien direct) OATH OF CRUELTY (Death/Thrash) intitulé Summary Execution At Dawn sortira le 9 décembre sur Dark Descent Records. Découvrez ci-dessous deux extraits avec les titres "Stabbing Forth With Invincible Damnation" et "Victory Rites Of Exsanguination" :



01. Pounding Hooves Of Shrapnel

02. Stabbing Forth With Invincible Damnation

03. Through Alchemy And Killing

04. Pathogenic Winds Of Swarm

05. Into The Chamber Of Death

06. At The Tyrant's Behest

07. Victory Rites Of Exsanguination

08. Denied Birth (Merciless)

09. Summary Execution At Dawn



Summary Execution at Dawn by Oath of Cruelty



Summary Execution at Dawn by Oath of Cruelty