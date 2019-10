»

(Lien direct) FEN (Black atmosphérique/post-rock) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album The Dead Light qui sortira le 6 décembre via Prophecy Productions. L'ensemble est à découvrir ici :



1. Witness

2. The Dead Light Part 1

3. The Dead Light Part 2

4. Nebula

5. Labyrinthine Echoes

6. Breath Of Void

7. Exsanguination

8. Rendered In Onyx