(Lien direct) MOONREICH (Black Metal) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son EP Wormgod qui sortira le 22 novembre via Les Acteurs de l’Ombre. L'ensemble se découvre ici :



1. Wormgod

2. That Swinging Noose

3. They Burn Without Wings

4. To Crawl This World

5. Broken