(Lien direct) NOCTURNAL DEPRESSION (Black Metal en fin de dépression) sortira son nouvel album Tides Of Despair le 25 novembre prochain via Sun & Moon Records. En attendant un premier extrait bientôt dévoilé le tracklisting est déjà disponible ci-dessous :



1. Drowning Myself

2.Tides Of Despair

3. Living In A Mass Grave

4. Solitude And Despair Again

5. Slit My Wrists

6. Farewell Letter

7. Muse Of Suicide