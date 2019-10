»

(Lien direct) HAZZERD (Thrash) aura pour titre Delirium et sortira le 24 janvier sur M-Theory Audio Records. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "A Tormented Reality". L'artwork est signé Andrei Bouzikov. Voici également le tracklisting :



01. Sacrifice Them (In The Name Of God)

02. A Tormented Reality

03. Sanctuary For The Mad

04. Victim Of A Desperate Mind

05. Call Of The Void (Instrumental)

06. Dead In The Shed

07. Illuminated Truth

08. Waking Nightmare

09. The Decline

10. The End (Outro)



Delirium by Hazzerd